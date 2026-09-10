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Le dollar s'apprécie, l'euro recule après la hausse des taux attendue de la BCE
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 16:00
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un billet de 100 dollars (Crédits: Unsplash - David Trinks)

un billet de 100 dollars (Crédits: Unsplash - David Trinks)

Le dollar s'est apprécié jeudi face aux principales devises, effaçant une partie des pertes enregistrées cette semaine en raison de la hausse des cours du pétrole et des rendements obligataires mondiaux, tandis que l'euro a reculé après que la Banque centrale européenne a procédé à une hausse des taux d'intérêt, comme prévu.

La BCE a relevé ses taux d'intérêt jeudi pour la deuxième fois cette année, cherchant à endiguer une hausse de l'inflation liée à l'énergie et déclenchée par la guerre en Iran.

L'euro a reculé de 0,28% face au dollar, à 1,1599 $. Face au franc suisse, le dollar s'est raffermi de 0,42%, à 0,813.

L'indice du dollar a progressé de 0,34 % à 99,12, en passe de mettre fin à trois séances consécutives de baisse.

par Amanda Cooper et Chibuike Oguh

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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