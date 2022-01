Le dollar s'apprécie face aux grandes devises

De plus, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont reculé à 260 000 contre 290 000 la semaine précédente.

(AOF) - Le dollar gagne du terrain face aux autres principales devises. Le billet vert gagne 0,85% pour s'échanger 1,1147 dollar contre un euro et se traite à 114,394 yens, en progression de 0,6%. La monnaie américaine est soutenue par le durcissement du ton de Jerome Powell face à l'inflation. Le président de la Fed a confirmé son intention de relever une première fois son principal taux directeur au mois de mars. Par ailleurs, les statistiques dévoilées sont rassurantes. La croissance américaine a nettement accéléré au quatrième trimestre (+6,9% après +2,3% au troisième trimestre).

