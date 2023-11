Le dollar s'apprécie avant l'intervention de Powell

(AOF) - Le dollar, valeur refuge, progressait de 0,32% à 0,9359 euro vers 17h30 ce mardi. Demain, les investisseurs auront les yeux rivés sur les interventions de plusieurs responsables de la BCE et de la Fed, respectivement depuis Bruxelles et Washington. Jerome Powel prononcera à 15h15 le discours d’ouverture de la conférence de la Division Recherche et Statistiques de la Fed. John Williams, le président de l’antenne de New York, puis le vice-président de la Fed Philip Jefferson, lui emboiteront le pas. Rappelons que la BCE et la Fed ont récemment opté pour le statu-quo monétaire.