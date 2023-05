Le dollar s'apprécie après un PMI composite américain supérieur aux attentes en mai

(AOF) - Vers 17h15, sur le marché des changes, le dollar gagne 0,33% à 0,9279 euro après la publication aux Etats-Unis des indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en mai. Outre-Atlantique, les entreprises ont enregistré une solide reprise de l'activité commerciale sur ce mois, selon les dernières données flash de S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) composite est ressorti supérieur aux attentes en mai : à 54,5 contre un consensus de 50,0 après 53,4 en avril.

En mai, le PMI des services ressort à 55,1 contre 52,6 attendu après 53,6 en avril.

Le PMI manufacturier est de 48,5 en mai contre un consensus de 50 après 50,2 en avril.

La croissance globale de la production a été la plus rapide depuis un peu plus d'un an. L'expansion a cependant été menée par les prestataires de services, car les fabricants n'ont enregistré qu'une légère augmentation de leur production.