Le dollar s'apprécie après le ralentissement de la croissance du PIB américain

(AOF) - A 17h, sur le marché des changes, le dollar progresse de 0,22% à 0,9320 euro après la publication ce jeudi aux Etats-Unis des données sur le PIB au premier trimestre 2023. Selon la nouvelle estimation du département du commerce, sur cette période, en rythme annualisé, le PIB américain a progressé de 1,3% alors qu'il était attendu à 1,1% par les économistes. Toutefois, ce taux représente un fort ralentissement comparé au taux de 2,6% affiché au quatrième trimestre 2022. En outre, sur ce premier trimestre, les dépenses de consommation dans le pays ont progressé de 3,8%.

