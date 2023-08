Le dollar résiste bien à l'abaissement de Fitch

(AOF) - Alors que l'agence de notation Fitch a dégradé d'un cran la notation des Etats-Unis, passant de AAA à AA+ (une première depuis 2011), le dollar, valeur refuge, montre une belle résistance face à cet abaissement. Vers 17 heures, le billet vert progressait ainsi de 0,81% à 0,9154 euro. Pour justifier sa décision, Fitch a fait état d'une " érosion de la gouvernance " après les crises sur le plafond de la dette des Etats-Unis et de la " détérioration budgétaire attendue au cours des trois prochaines années ".

