Le dollar reprend son souffle face à l'euro en attendant des indicateurs américains

Le dollar faiblissait face à l'euro vendredi, tout en restant à un cours élevé après ses gains de la veille, en attendant la publication de plusieurs indicateurs sur l'économie américaine.

Vers 11H20 GMT (13H20 à Paris), le billet vert se repliait de 0,13% face à la devise européenne, à 1,0658 dollar pour un euro.

La Réserve fédérale (Fed), qui se réunit la semaine prochaine, doit communiquer les derniers chiffres de la production industrielle américaine plus tard vendredi.

"Des données plus faibles pourraient ajouter de la pression sur la Fed, qui décidera des taux d'intérêt la semaine prochaine", explique Walid Koudmani, analyste chez XTB, tandis que "des données solides pourraient plaire aux marchés et confirmer la solidité de l'économie (y compris la performance des entreprises) - malgré le cycle de resserrement de la Réserve fédérale".

Les bons chiffres de l'économie américaine publiés jeudi, avec des ventes de détail et inscriptions au chômage meilleurs qu'attendu, "ont maintenu fermement sur la table l'idée d'une nouvelle hausse de taux de la Fed", assurent les analystes de la Deutsche Bank.

Le dollar conservait cependant une bonne partie de ses gains de la veille face à la monnaie après le relèvement de 0,25 point de base du taux directeur de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi.

Les investisseurs s'attendent en effet à ce que cette hausse soit la dernière, ce qui diminue comparativement l'attrait de la devise européenne pour les investisseurs.

La BCE a également revu à la hausse ses prédictions d'inflation dans la zone euro, à 5,6% en 2023.

L'euro était tombé jeudi face au dollar à son plus bas niveau depuis plus de six mois (depuis mars), à 1,0632 dollar.

La livre britannique regagnait de son côté vendredi 0,20% face à la devise américaine, à 1,2411 dollar pour une livre, après avoir souffert la veille des inquiétudes sur l'économie britannique.

Le yuan, dont les échanges sont encadrés par les autorités, se maintenait quant à lui face au dollar, grignotant 0,01% à 7,2780 yuans pour un dollar.

"Les investisseurs ont accueilli tôt ce matin une nouvelle série de données macroéconomiques rassurantes (production industrielle, taux de chômage) en provenance de Chine, car elles semblent mettre en évidence l'efficacité des mesures de relance récemment prises par Pékin", détaillait Pierre Veyret, analyste chez ActivTrades.

