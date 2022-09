Le dollar reprend son souffle avant l'emploi américain

Le dollar reculait par rapport à l'euro vendredi à quelques heures de la publication des chiffres du chômage américain en août après plusieurs séances favorables au billet vert, valeur refuge, qui a atteint des records face à de nombreuses devises.

Vers 08H45 GMT (10H45 à Paris), l'euro gagnait 0,33% à 0,9979 dollar.

Malgré ce rebond et trois séances consécutives de hausse en début de semaine, l'euro est pour l'instant tout juste à l'équilibre sur la semaine face au billet vert.

Le dollar reste galvanisé par le manque d'appétit pour le risque des investisseurs sur fond de ralentissement de l'activité en Chine en raison des confinements contre le Covid-19 ainsi que par la volonté affichée de la Réserve fédérale américaine (Fed) à faire ployer l'inflation coûte que coûte.

Si l'euro peine à repasser durablement au dessus du seuil symbolique de la parité avec le dollar, le ton déterminé de membres de la Banque centrale européenne (BCE) à moins d'une semaine de sa prochaine réunion profite à la monnaie unique.

"Les faucons (partisans d'une politique monétaire stricte, ndlr) continuent d'avoir l'ascendant, et nous pensons que la BCE va augmenter ses taux de 75 points de base lors de sa réunion du 8 septembre", estiment les analystes de BNP Paribas.

Et les autres devises font moins bien que l'euro sur la semaine par rapport au dollar: le yen se stabilisait (-0,05% à 140,28 yens) après avoir atteint plus tôt dans la séance un plus bas depuis 1998 à 140,43 yens.

Le yen souffre de la politique toujours très accommodante de la Banque du Japon (BoJ).

Mais même si la Banque d'Angleterre (BoE) a remonté ses taux à chaque réunion depuis fin 2021, la livre, qui prenait 0,09% à 1,1555 dollar, peine à s'éloigner de son plus bas depuis mars 2020 atteint la veille à 1,1499 dollar.

Plombée par l'inflation qui dépasse 10% sur un an au Royaume-Uni, la devise britannique s'approche dangereusement de 1,1412 dollar, son plus bas depuis 1985.

Dans ce contexte, la séance de vendredi pourrait être mouvementée.

"Le rapport sur l'emploi est attendu" avec une attente particulière sur "les données sur les salaires, qui comptent pour les attentes d'inflation", commentent les analystes de Sucden.

Une accélération des hausses des salaires renforcerait l'idée que l'inflation s'installe aux Etats-Unis et justifierait que la Réserve fédérale américaine (Fed) poursuive plus longtemps et plus rapidement la montée de ses taux directeurs.

