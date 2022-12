Le dollar remonte après la Fed, toujours déterminée à combattre l'inflation

Le dollar a repris des couleurs jeudi face à la livre et à l'euro, gagnant brièvement plus de 1% face à la monnaie britannique, au lendemain de la décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) de relever ses taux de 50 points de base.

Vers 10H00 GMT (11H00 à Paris), le billet vert grimpait de 0,71% face à la devise britannique, à 1,2337 dollar pour une livre, et montait de 0,58% face à la monnaie unique européenne, à 1,0620 dollar pour un euro.

Mercredi, la banque centrale américaine (Fed) a relevé son principal taux directeur d'un demi-point de pourcentage à l'issue de sa réunion de politique monétaire, le situant désormais dans une fourchette de 4,25 à 4,50%, son plus haut niveau depuis 2007.

"La hausse elle-même avait été anticipée et déjà prise en compte par les marchés", précise Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades, mais le message transmis par le président de la Fed, Jerome Powell, "a provoqué une certaine surprise chez les investisseurs".

Alors que l'inflation américaine a ralenti plus qu'attendu en novembre sur un an, à 7,1% contre 7,7% en octobre, le patron de la Fed n'est pas encore certain que ce reflux marque l'amorce d'une réelle tendance baissière.

La Fed a précisé que d'autres hausses des taux seraient "appropriées", prévoyant même de les faire grimper au-delà des 5,00%, contre des anticipations à 4,6% lors des précédentes prévisions publiées en septembre.

Pour Lee Hardman, analyste chez MUFG, la Fed a envoyé "un signal fort" lors de sa réunion mercredi, montrant qu'elle est toujours "déterminée à relever tes taux afin d'atténuer les risques d'accélération de l'inflation, et qu'elle n'a pas encore accordé trop d'importance aux dernières données signalant un apaisement".

Malgré les risques de récession qui se profilent, "la Fed n'a pas l'intention de virer de bord", insiste M. Evangelista.

En parallèle, les dernières décisions de politique monétaire de l'année de la Banque d'Angleterre (BoE) et de la Banque centrale européenne (BCE) sont attendues jeudi.

Le marché s'attend à ce que ces deux banques centrales procèdent également à une hausse de leurs taux directeurs de 0,50 point de pourcentage.

"En supposant qu'il n'y ait pas de surprise", la réaction de la livre sterling devrait être déterminée par "la communication de la banque", affirme Matthew Ryan, d'Ebury.

