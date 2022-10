Le dollar recule encore, l'appétit pour le risque revient

Le dollar perdait du terrain face à l'euro et à la livre mardi, la valeur refuge pâtissant d'un regain d'appétit pour le risque et d'un marché qui envisage un rythme moins rapide du resserrement de politique monétaire aux Etats-Unis.

Le billet vert s'éloignait de ses récents sommets face à l'euro et perdait 1,24% vers 14H00 GMT, à 0,9949 dollar, la monnaie unique repassant le cap des 99 cents pour la première fois depuis le 21 septembre.

Un indicateur économique décevant aux Etats-Unis lundi et une hausse des taux moins élevée que prévu en Australie mardi ont suffi à doper les espoirs que le niveau de hausses de taux de la Fed avait été surestimé.

"Fondamentalement, pas grand-chose n'a changé, mais il y a beaucoup d'espoirs sur le marché", a remarqué Fawad Razaqzada, analyste chez City Index.

L'euro profite notamment d'une baisse des cours du gaz européen, qui évoluent à leur plus bas depuis le mois de juillet.

Et un indicateur économique décevant lundi pousse les investisseurs à miser sur une banque centrale américaine (Fed) plus prudente pour éviter de plomber l'activité, en amont du rapport sur l'emploi qui sera publié vendredi.

Mais de nombreux analystes incitaient à la prudence et à observer attentivement les propos des responsables de la Fed dans les jours à venir.

"Si les partisans d'un resserrement de la politique monétaire prennent le devant de la scène, cela pourrait faire remonter les spéculations sur des hausses de taux de la Fed", prévient Lukman Otunuga, analyste chez FXTM.

Les cambistes alimentaient par ailleurs leurs paris sur la Fed à partir de l'action de la banque centrale australienne, qui a relevé ses taux de 0,25 point de pourcentage contre 0,5 point ces derniers mois.

"Est-ce que la Fed va suivre l'exemple de la banque centrale australienne (RBA) et passer à un rythme plus lent de resserrement de sa politique monétaire, ce qui ferait faire la grimace au dollar et doperait les autres devises?" se demande Kit Juckes, analyste chez Société Générale.

Du côté de la livre, les investisseurs suivaient de près les tensions au sein du parti conservateur au sujet des annonces budgétaires non chiffrées, qui avaient provoqué l'émoi des marchés fin septembre.

La livre avait alors atteint un plus bas historique à 1,0350 dollar. Mardi, elle reprenait 0,63%, sa sixième séance consécutive de hausse, à 1,1395 dollar.

Après avoir renoncé lundi, au sein de ce dispendieux plan d'aides à l'énergie et de baisses d'impôts, à un abaissement du taux de taxation pour les plus riches, Downing Street pourrait publier le chiffrage de son budget plus tôt que prévu, rapporte la presse britannique.

-------------------------------

js/ved/er