Le dollar recule avant la Fed et la BCE

Le dollar cédait du terrain mercredi face à l'euro, les investisseurs misant sur une divergence des messages de la Réserve fédérale américaine (Fed), plus prudente, et de la Banque centrale européenne (BCE), plus agressive.

Vers 09H00 GMT (11H00 à Paris), le billet vert cédait 0,37% à 1,1041 dollar pour un euro, se rapprochant de son plus bas depuis mars 2022 atteint fin avril à 1,1095 dollar.

La Fed, qui se réunit depuis mardi, publiera sa décision de politique monétaire après la fin des échanges européens, et la BCE lui emboîtera le pas jeudi.

Côté américain, "les pressions sur le secteur bancaire continuent de donner des maux de tête à la Fed, tandis que le Trésor se soucie du plafond de la dette", rappelle Kit Juckes, analyste chez Société Générale.

Les banques régionales américaines sont désarçonnées à Wall Street malgré la reprise de First Republic par JPMorgan lundi, ravivant les inquiétudes nées après les faillites de Silicon Valley Bank et de Signature Bank mi-mars.

Et le président Joe Biden affirme pour l'instant qu'il ne négociera pas avec les républicains sur un relèvement du plafond de la dette, que le Congrès américain doit approuver sous peine de défaut de paiement des Etats-Unis.

De quoi inciter la Fed à la prudence dans son communiqué et dans les propos de son patron Jerome Powell, même si une hausse de 0,25 point de pourcentage des taux directeurs reste anticipée par les analystes.

"N'importe quelle autre décision serait un choc", souligne Han Tan, analyste chez Exinity.

Il juge par ailleurs que même si la Fed indique une pause dans ses hausses des taux, ses membres "pourraient signaler leur intention de garder des taux élevés plus longtemps et laisser la porte ouverte à plus de hausses si l'inflation persiste".

Un scénario qui pourrait alors potentiellement profiter au dollar.

Quant à la BCE, elle pourrait opter pour une hausse de 0,25 ou de 0,50 point de pourcentage pour contrer une inflation qui a accéléré en avril, à 7% sur un an.

