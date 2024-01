Le dollar quasi stable face à l'euro avant la Fed

(AOF) - Sur le marché des changes, vers 16h30, la devise américaine s'effritait de 0,05% à 0,9225 euro après la publication du rapport JOLTS sur l'emploi outre-Atlantique et à la veille de la décision de politique monétaire de la Fed. Ce mardi, les nouvelles offres d'emplois sont ressorties supérieures aux attentes en décembre, s'affichant à 9,02 millions d'ouvertures de postes contre un consensus de 8,75 millions, après 8,92 millions un mois plus tôt.

"Après les commentaires dovish du président de la Fed, Jerome Powell, lors de la conférence de presse qui a suivi la dernière réunion, les participants au marché sont susceptibles de rechercher des informations plus précises sur le calendrier de la première baisse de taux", a déclaré Michael Pfister, analyste FX chez Commerzbank.

Pour sa part, MUFG souligne que le dollar américain a également bénéficié de la réévaluation des prévisions de baisse des taux de la BCE. "Le marché des taux de la zone euro est devenu plus confiant dans le fait que la BCE commencera à réduire ses taux plus tôt cette année, lors de la réunion d'avril", détaille la banque japonaise.