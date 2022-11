Le dollar profite des inquiétudes sur le Covid

(AOF) - Ce lundi, vers 10h30, le dollar gagnait 0,79% à 1,0244 dollar pour un euro au moment où la Chine a connu de nouveaux cas de contaminations au Covid-19. Suite à l'annonce dimanche de son premier mort du Covid-19 depuis mai, le pays a décidé de fermer les établissements et les commerces. Un assouplissement des mesures de confinement en Chine n'est plus d'actualité. De quoi raviver les craintes que «de nouveaux confinements stricts soient imposés à Pékin alors même que le pouvoir envisage un assouplissement des restrictions à plus long terme», commente Jim Reid, analyste chez Deutsche Bank.