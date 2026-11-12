Le dollar poursuit sa remontée hebdomadaire alors que les taux d'intérêt s'envolent

Le dollar a atteint jeudi un nouveau plus haut depuis 19 mois, porté par la flambée des rendements des bons du Trésor suite aux déclarations bellicistes de la Fed, par l'apaisement des inquiétudes liées à l'IA après le départ du directeur général de Nvidia, et par la hausse des cours du pétrole dans un contexte de tensions avec l'Iran.

Le président de la Réserve fédérale de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré que les dernières données sur l'inflation allaient dans la mauvaise direction.

La présidente de la Réserve fédérale de Cleveland, Beth Hammack, a déclaré que la Fed n'avait pas besoin d'une trajectoire de hausse des taux plus agressive malgré une inflation qui reste élevée.

Michael Barr, gouverneur de la Fed, a averti que l'intelligence artificielle pourrait perturber gravement le marché du travail américain, en remplaçant des travailleurs et en creusant les inégalités.

Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont augmenté plus que prévu, mais sont restées en phase avec un marché du travail américain stable, tandis que les ventes de logements anciens ont chuté de 5,5 %.

Le président Donald Trump a déclaré : "Nous n'avons pas besoin d'un accord avec l'Iran" et que le vice-président JD Vance devrait se concentrer sur la corruption au niveau national.

L'armée iranienne a déclaré que quatre pétroliers avaient été touchés par des explosions dans le détroit d'Ormuz.

Le président Vladimir Poutine a accepté de laisser des représentants européens participer au prochain cycle de pourparlers de paix sur l'Ukraine.

La hausse de trois jours du DXY, suite à la publication de l'IPC, l'a poussé vers la bande de Bollinger supérieure, dans l'attente des données de l'IPP vendredi.

L'EUR/USD a chuté à son plus bas niveau depuis 19 mois, à 1,1046, plombé par la hausse des rendements américains et la vigueur du dollar, tandis que des RSI en baisse laissent entrevoir des perspectives techniques baissières en dessous de 1,11.

Le GBP/USD a dérivé vers un nouveau plus bas de 4 semaines dans un contexte de vigueur généralisée du dollar et d'inquiétudes budgétaires liées à la hausse des rendements des gilts britanniques, renforçant ainsi les perspectives baissières à court terme.

L'USD/JPY s'est négocié sans grand changement après avoir chuté de 160,03 à un plus bas intrajournalier de 159,32 dans un contexte de forte activité, la hausse des rendements des bons du Trésor ayant déclenché des achats sur repli.

L'AUD/USD a glissé vers son plus bas niveau depuis 10 mois, sous l'effet de la hausse des rendements américains et de la baisse des matières premières, renforçant ainsi des perspectives techniques baissières marquées par la formation d'une figure technique « tête-épaules » désormais achevée.

Les rendements des bons du Trésor ont progressé de 9 à 14 points de base. L'écart entre les rendements à 2 ans et à 10 ans a reculé d'environ 1 point de base, à +23,6 pb.

Le S&P 500 a légèrement reculé de 0,07 % en fin de séance.

Le pétrole WTI a progressé d'environ 1,8 %.

L'or a reculé de 2,6 % tandis que le cuivre a chuté de 1,4 %.

À l'approche de la clôture: EUR/USD -0,35 %, USD/JPY +0,03 %, GBP/USD -0,33 %, AUD/USD -0,65 %, DXY +0,30 %, EUR/JPY -0,33 %, GBP/JPY -0,36 %, AUD/JPY -0,64 %.

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