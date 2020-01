Le dollar poursuit sa hausse

(AOF) - Après avoir gagné 0,3% hier, le billet progresse ce soir de 0,33% à 1,1113 dollar pour un euro. La devise américaine est soutenue par la relative prudence des investisseurs. Même si le scénario d'une escalade guerrière entre les Etats-Unis et l'Iran semble écarté, les investisseurs gardent une petite préférence pour le dollar, considéré comme un actif refuge. La monnaie pourrait également bénéficier de la hausse supérieure aux attentes des créations d'emplois dans le secteur privé américain au mois de décembre, nouvelle preuve de la résistance de la première économie du monde.

