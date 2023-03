Le dollar patiente avant d'écouter Powell

Le dollar restait stable lundi dans un marché attentiste à la veille d'une audition parlementaire de deux jours du patron de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell et en amont des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis.

Vers 10H05 GMT (11H05 à Paris), le billet vert grappillait 0,04% à 1,0631 dollar pour un euro.

M. Powell s'exprimera mardi et mercredi devant le Sénat et la Chambre des représentants.

"Les acteurs du marché vont scruter les commentaires de M. Powell pour évaluer s'il est plus ouvert à l'idée de relever les taux plus que deux fois encore cette année en réponse aux données économiques et d'inflation fortes", explique Lee Hardman, analyste chez MUFG.

Le dollar a profité en février de l'idée d'une politique monétaire de la Fed plus stricte, mais semble avoir perdu de son élan depuis le début du mois.

Les chiffres de l'emploi pourraient également participer à une relance du dollar.

"Ce qui se produit sur le marché du travail est au coeur de la question de savoir jusqu'où remonter les taux", rappellent les analystes de Capital Economics.

Les chiffres de l'emploi pour janvier publiés début février avaient ainsi poussé les investisseurs à miser sur plus de hausses des taux et propulsé le billet vert.

"Les attentes de taux terminaux de la Fed", c'est-à-dire leur niveau le plus élevé de ce cycle, "ont augmenté de 70 points de base depuis le rapport sur l'emploi de janvier", remarque M. Hardman.

"Les autres grands événements de la semaine sont les réunions de la banque centrale d'Australie (RBA) demain, de la banque centrale du Canada (BoC) mercredi et de la Banque du Japon jeudi", énumère Jim Reid, analyste chez Deutsche Bank.

"Le gouverneur de la RBA pourrait assouplir sa position, qui prévoit actuellement +de nouvelles hausses des taux+ demain après la réunion en raison des données économiques australiennes décevantes récemment", commente Kristina Clifton, de CBA, qui s'attend à une hausse de 25 points de base à 3,60%.

Le dollar australien cédait 0,51% à 1,4848 dollar australien pour un dollar américain.

----------------------------------

10H05 GMT 22H00 GMT

js/emb/abx