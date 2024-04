Le dollar galvanisé par l'inflation : la perspective d'une baisse des taux en juin s'éloigne

(AOF) - Le dollar est bien orienté contre les autres devises après la publication d'une inflation plus élevée que prévu en mars aux Etats-Unis. L'euro perd 0,96% à 1,0754 dollar tandis que le yen recule de 0,61% à 152,68 yens, sachant que le niveau des 152 yens est connu comme pouvant déclencher une intervention de la Banque du Japon sur le marché des changes. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,5% en mars en rythme annuel, contre un consensus de 3,4%, après 3,2% en février.

L'inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 3,8% en rythme annuel, comparé à 3,7% de consensus et à 3,8% en février.

Ces données ont entraîné une progression des taux longs. Le rendement du 10 ans américain gagne plus de 12 points de base à 4,49% et son équivalent allemand, près de 5 points de base à 2,42%.

Selon le CME FedWatch Tool, la probabilité d'un assouplissement monétaire de la Fed est tombée à un peu plus de 20% contre plus de 50% mardi. Les marchés anticipent désormais moins de 2 baisses de taux cette année.

"Notre prévision d'une première baisse des taux lors de la réunion de juin de la Fed ne peut plus être maintenue à la lumière des bons chiffres du marché du travail américain publiés vendredi et des données sur l'inflation d'aujourd'hui," prévient Commerzbank. L'économiste souligne qu'une fois de plus, les prix des services en particulier ont augmenté, reflétant la hausse des salaires.