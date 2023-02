Le dollar gagne du terrain après les prix à la production

(AOF) - La devise américaine est soutenue par des prix à la production américains plus élevés qu'anticipé et les déclarations de la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta J. Mester. En légère hausse ce matin, l’euro perd désormais 0,29% à 1,0658 dollar. Elle déclaré que les chiffres de l’inflation en juillet constituaient « une mise en garde contre la tentation de conclure trop tôt que l'inflation est sur la voie d'un retour rapide et durable à 2 % ».

Loretta J. Mester juge en outre que les risques sont orientés à la hausse en raison de la guerre en Ukraine, du fait de son impact possible sur l'énergie et l'alimentation, et de la réouverture de la Chine. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement pourraient en effet se réduire.

Elle a par ailleurs signalé que lors de la dernière réunion de la Fed, elle discernait des arguments économiques convaincants pour une augmentation de 50 points de base. L'institution financière, dont elle n'est pas un membre votant, avait resserré sa politique monétaire de seulement 25 points de base.

Les investisseurs ont par ailleurs pris connaissance de prix à la production, hors alimentations et énergies, plus élevés que prévu aux Etats-Unis. Ils ont augmenté de 0,5% janvier après avoir progressé de 0,3% en décembre et ils étaient attendus en hausse de 0,3%.

Les déclarations de Loretta J. Mester et cette statistiques ont entraîné une nouvelle hausse des taux longs. Le rendement du 10 ans américain gagne 5 points de base à près de 3,86%.