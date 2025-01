Le dollar fort, les actions en hausse à l'aube du second mandat de Trump

Le dollar était ferme et les marchés boursiers asiatiques étaient prudemment positifs lundi, les investisseurs attendant une vague attendue d'annonces politiques dans les premières heures de la seconde présidence de Donald Trump et espérant une hausse des taux au Japon à la fin de la semaine. M. Trump prête serment à midi (heure de l'Est) (1700 GMT), et a promis un "tout nouveau jour de force américaine " lors d'un rassemblement dimanche. Il a alimenté l'espoir qu'il émettrait immédiatement une série de décrets et, pour rappeler son imprévisibilité, a lancé un jeton numérique vendredi, qui a grimpé en flèche pour s'échanger au-dessus de 70 dollars à un moment donné, pour une valeur de marché totale de plus de 15 milliards de dollars. Lundi étant un jour férié aux États-Unis, les premières réactions à son investiture sur les marchés financiers traditionnels pourraient se faire sentir sur les marchés des changes, où les traders se concentrent sur les politiques tarifaires de M. Trump, puis dans le commerce asiatique mardi. Les contrats à terme sur les actions américaines ESc1 étaient un peu plus faibles dans la matinée asiatique de lundi, tandis que le dollar, qui s'est redressé depuis septembre sur des données américaines solides et alors que la campagne politique finalement réussie de Trump prenait de l'ampleur, est resté stable. Le Nikkei .N225 du Japon a augmenté de 1%. .T La semaine dernière, le S&P 500 .SPX a enregistré sa plus forte hausse hebdomadaire en pourcentage depuis début novembre et le Nasdaq .IXIC sa plus forte hausse depuis début décembre grâce à des données bénignes sur l'inflation. Le dollar a gagné près de 14 % par rapport à l'euro EUR=EBS depuis septembre et, à 1,0273 $, il n'est pas loin du plus haut de deux ans atteint la semaine dernière. Mais les prix sont tellement élevés que certains analystes pensent qu'un début plus progressif de l'augmentation des droits de douane américains pourrait attirer certains vendeurs. "Un début énergique du nouveau mandat de Trump pourrait ébranler les nerfs et donner plus de soutien au dollar", a déclaré Peter Dragicevich, stratège en devises chez Corpay. "En revanche, sur la base de ce qui semble déjà intégré, nous pensons qu'une approche plus mesurée pourrait apaiser les craintes et voir le dollar perdre du terrain, comme ce fut le cas après l'arrivée de Trump aux commandes en 2017." Trump a menacé d'imposer des droits de douane allant jusqu'à 10 % sur les importations mondiales et 60 % sur les produits chinois, ainsi qu'une surtaxe à l'importation de 25 % sur les produits canadiens et mexicains, des droits qui, selon les experts en commerce, bouleverseraient les flux commerciaux, augmenteraient les coûts et susciteraient des représailles. Le dollar canadien CAD=D3 a atteint lundi son niveau le plus bas depuis cinq ans, à savoir 1,4486 dollar canadien pour un dollar. Le peso mexicain MXN= a atteint son plus bas niveau en deux ans et demi, à 20,94 pour un dollar, vendredi. FRX/ Le bitcoin BTC= a baissé en début de journée en Asie mais est resté au-dessus de 100 000 dollars. Les rendements du Trésor à 10 ans ont clôturé vendredi à 4,61%, en hausse de près de 100 points de base en quatre mois. US/ LA CHINE AU CENTRE DE L'ATTENTION La Chine est au centre de l'attention, car elle est la cible des mesures commerciales potentielles les plus sévères. Les investisseurs ont récemment salué des données sur la croissance chinoise meilleures que prévu et un appel téléphonique vendredi entre Trump et le président chinois Xi Jinping qui a laissé les deux optimistes. "Tout le monde attend le début des négociations commerciales pour voir quelle attitude Xi Jinping adoptera face à Trump", a déclaré Ken Peng, responsable de la stratégie d'investissement en Asie chez Citi Wealth, lors d'un briefing sur les perspectives à Singapour. "Cette relation entre les deux hommes est devenue très importante en tant qu'indicateur des politiques Les marchés boursiers chinois ont augmenté la semaine dernière et les contrats à terme HSIc1 ont indiqué des gains modestes pour les actions de Hong Kong à l'ouverture. Le yuan est considéré comme susceptible de s'ajuster lentement à tout changement de politique commerciale et était légèrement plus ferme à 7,3355 pour un dollar CNH=D3 dans les échanges offshore. Le dollar australien AUD=D3 , sensible aux flux commerciaux et à l'économie chinoise, s'est éloigné de ses plus bas niveaux depuis cinq ans et, selon le stratège de la Commonwealth Bank Joe Capurso, pourrait tester la résistance à 0,6322 $ si les changements de politique de Trump ne répondent pas aux attentes du marché. Il était en dernier lieu à 0,62 $. Le yen japonais JPY=EBS s'est redressé la semaine dernière, les remarques des décideurs de la Banque du Japon ayant été interprétées comme des indices d'une baisse probable des taux d'intérêt vendredi. Il est resté stable à 156,17 pour un dollar et les marchés des taux ont évalué à 80 % la probabilité d'une hausse des taux de 25 points de base. 0#JPYIRPR Dans les matières premières, l'or XAU= a oscillé à 2694 dollars l'once et les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont progressé à 81,21 dollars le baril.