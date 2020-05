Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le dollar fort est une bonne chose, se félicite Donald Trump Reuters • 14/05/2020 à 13:01









WASHINGTON, 14 mai (Reuters) - Donald Trump s'est félicité jeudi que les Etats-Unis aient "un dollar fort", au lendemain du rejet par le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, de l'hypothèse d'un recours à des taux d'intérêt négatifs. "C'est un excellent moment pour avoir un dollar fort (...) Tout le monde veut du dollar parce que nous l'avons maintenu fort. Je l'ai maintenu fort", a dit le président des Etats-Unis dans un entretien à la chaîne de télévision Fox Business Network. "En ce moment, c'est bien d'avoir un dollar fort. En ce moment, avoir un dollar fort est une chose formidable", a-t-il ajouté. Mercredi, Jerome Powell a exclu le recours à des taux négatifs tout en estimant que la reprise de l'économie américaine après la période de confinement liée à l'épidémie de coronavirus pourrait être plus lente que prévu. (Susan Heavey, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

