Le dollar évolue autour des 130 yens

(AOF) - Le dollar est tombé ce matin sous les 130 yens pour un dollar. La devise américaine s’effrite désormais de 0,06% à 130,6850 yens. La Banque du Japon avait surpris les investisseurs en fin d'année par sa décision de permettre au rendement des emprunts d’Etat à 10 ans d’évoluer de 50 points de base de part et d’autre de son objectif de 0% contre 25 points auparavant. Cette décision avait été interprétée comme le premier petit pas vers la sortie de sa politique monétaire expansionniste.

