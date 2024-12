Le dollar est fort avant la réunion de la Fed, les actions japonaises de l'automobile bondissent sur les nouvelles de Honda-Nissan

Les actions asiatiques ont oscillé autour de leurs plus bas niveaux en deux semaines et le dollar a atteint des sommets face aux dollars australien et néo-zélandais mercredi, dans le cadre du compte à rebours de la baisse attendue des taux d'intérêt américains. Au Japon, les actions du secteur automobile ont bondi sur l'espoir que les discussions entre Honda et Nissan annoncent une consolidation de l'industrie. Le S&P 500 .SPX a légèrement baissé de 0,4% dans la nuit, mais l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,5% dans les premiers échanges .MIAPJ0000PUS . Le Nikkei .N225 était en baisse de 0,3%, mais un bond record de 22% des actions Nissan 7201.T a entraîné des gains dans le secteur, les investisseurs se réjouissant de la perspective d'une consolidation permettant de réduire les coûts. Les actions de Honda, dont la capitalisation boursière est cinq fois supérieure à celle de Nissan, ont chuté de 1,6 %. Honda 7267.T et Nissan - les deuxième et troisième plus grands constructeurs automobiles du Japon, derrière Toyota 7203.T - sont en pourparlers pour créer une société holding, selon une personne ayant connaissance de l'affaire, ce qui leur permettrait de partager plus de ressources. Les entreprises ont déclaré qu'aucune fusion n'avait été annoncée, mais les investisseurs ont accueilli favorablement la perspective de liens plus étroits, alors que les marges ont été soumises à une forte pression par les véhicules électriques chinois. Mitsubishi Motors 7211.T a bondi de 14% tandis que Mazda 7261.T a gagné 4%. Plus tard dans la journée, la Réserve fédérale devrait abaisser le taux des fonds fédéraux de 25 points de base - de sa fourchette actuelle de 4,5 à 4,75 % - mais offrir des perspectives prudentes et probablement revoir à la hausse ses projections de taux d'intérêt à long terme. 0#USDIRPR 0#FF: Les marchés ne prévoient qu'environ 50 points de base d'assouplissement supplémentaire aux États-Unis en 2025, ce qui laisserait les taux autour de 3,8 %. Ce chiffre est bien plus élevé que la projection médiane des membres de la Fed pour des taux à 3,4 % à la fin de l'année prochaine et pour un taux neutre à long terme de 2,9 %, ce qui alimente les spéculations . La Fed pourrait agir pour répondre au marché. "La réaction du marché devrait se concentrer sur la communication et l'orientation potentielle vers de nouvelles réductions", a déclaré David Doyle, responsable de l'économie chez Macquarie. "Nous prévoyons une tendance hawkish dans le graphique à points, conformément à l'évolution des attentes du marché depuis la dernière mise à jour en septembre Les traders ont fait grimper les rendements américains et le dollar, les rendements de référence à 10 ans US10YT=RR ayant atteint leur plus haut niveau en un mois autour de 4,4 % dans la nuit, avant de s'établir à 4,39 %. Les mouvements dans la session asiatique ont été faibles mais ont reflété la force générale du dollar, avec le dollar australien AUD=D3 se rapprochant d'un plus bas d'un an sur le dollar américain à 0,6325 et le dollar néo-zélandais NZD=D3 à un plus bas de deux ans de 0,5748. AUD/ L'euro EUR=EBS était sous pression à 1,0502 $ et le yen JPY=EBS a légèrement baissé à 153,6 pour un dollar. FRX/ PLUS LONGTEMPS À LA HAUSSE Les marchés obligataires, en particulier en dehors de l'Europe, semblent également se préparer à des taux d'intérêt plus élevés. Les prix au Japon impliquent une probabilité de 20% d'une hausse des taux jeudi - mais que les taux plus élevés sont une question de temps avec plus de 40 points de base de hausses d'ici la fin de 2025. 0#JPYIRPR Une hausse inattendue des salaires britanniques a entraîné une vague de ventes de gilts, une réduction des attentes en matière de réduction des taux et une hausse de la livre sterling GBP=D3 , qui, à 1,2710 $, est stable pour l'année et la devise la plus performante du G10 par rapport au dollar. La livre sterling est également à portée des sommets post-Brexit de l'euro EURGBP= et l'écart entre les rendements des gilts à 10 ans et les rendements des bunds allemands DE10GB10=RR est le plus important depuis 1990 et plus important que l'écart entre les taux américains et les bunds DE10US10=RR . "Compte tenu des problèmes politiques et de croissance de la zone euro, nous ne nous attendons pas à ce que la livre sterling s'affaiblisse beaucoup par rapport à l'euro", a déclaré Kit Juckes, stratège à la Société Générale, bien qu'il ne voie pas non plus l'euro chuter de façon spectaculaire sur le cross. Sur les marchés de l'énergie, les prix du gaz européen TRNLTTFMc1 ont rebondi au cours de la nuit en raison d'un regain d'inquiétude concernant l'approvisionnement russe via l'Ukraine, alors qu'un accord de transit expire à la fin de l'année. La faiblesse des économies allemande et chinoise a pesé sur les prix du pétrole, maintenant les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 à 73,34 dollars le baril. La hausse des rendements a maintenu l'or XAU= à 2 650 dollars l'once. Le bitcoin BTC= s'est maintenu juste en dessous de ses records à 105 393 dollars.