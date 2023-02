Le dollar en légère hausse avant les minutes de la Fed

Le dollar montait un peu mercredi, les investisseurs attendant la publication des minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) après la fin des échanges européens.

Vers 10H15 GMT (11H15 à Paris), le billet vert grappillait 0,12% face à l'euro à 1,0636 dollar.

Mardi, les indices PMI en Europe et aux Etats-Unis ont montré des économies plus robustes que prévu, renforçant la possibilité de hausses des taux des banques centrales.

"Tous les regards sont désormais braqués sur les minutes de la Fed pour en tirer des indications sur la politique à venir", explique Jim Reid, analyste chez Deutsche Bank.

Lors de sa dernière réunion, la Fed a opté pour une hausse de 25 points de base, mais le marché veut savoir dans quelle mesure certains membres du comité de politique monétaire (FOMC) défendaient une hausse de 50 points et à quel point la vigueur du marché du travail inquiétait.

"Des commentaires ces derniers jours de membres du FOMC étaient limpides : il y a plus de hausses à attendre, plus qu'ils ne le pensaient possible" lors de la réunion, commente Antje Praefcke, analyste chez Commerzbank.

Par ailleurs, le dollar pourrait profiter de son statut de valeur refuge en raison du risque géopolitique, estime Francesco Pesole, analyste chez ING.

"L'attention est désormais sur les actions à venir de la Russie en Ukraine, à quelques jours de l'anniversaire de l'invasion", remarque-t-il.

Les Etats-Unis ont accusé cette semaine la Chine d'envisager de fournir des armes à la Russie pour appuyer son offensive en Ukraine, ce que dément Pékin.

