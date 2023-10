Le dollar en légère baisse malgré un rendement du 10 ans proche de 5%

(AOF) - Le rendement à 10 ans ans américain se rapproche de 5 % pour la première fois depuis juillet 2007. " Le sommet atteint avant la crise financière mondiale était de 5,32 % en juin 2007. Il a maintenant presque augmenté de 100 points de base depuis la fin du mois de juillet " observe MUFG. Il fait également remarquer que la devise américaine n'a en revanche pas atteint un nouveau plus haut au cours de ce cycle. L’indice DXY, qui mesure sa valeur face à un panier de 6 devises, recule aujourd'hui légèrement à 106,33.

