Le dollar en hausse, soutenu par un 10 américain à 1,8%

(AOF) - L'euro recule de 0,37% à 1,1320 dollar après être tombé sous 1,13 dollar dans l'après-midi. Dans le même temps, le rendement du 10 ans américain continue de progresser, atteignant 1,8% au moment de la clôture en Europe. Sur le Vieux Continent, les taux augmentent également, mais dans une moindre proportion. Les économistes sont de plus en plus nombreux à anticiper quatre hausses des taux aux Etats-Unis en 2022, dont une première en mars. Les marchés attribuent déjà une probabilité de 86% à une telle décision, selon Deutsche Bank.

