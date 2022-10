Le dollar dépasse les 146 yens et la Banque du Japon reste à l'arme au pied

(AOF) - La devise japonaise continue de se déprécier contre le dollar et dépasse désormais le niveau auquel la Banque du Japon est intervenue sur le marché des changes fin septembre. Le dollar progresse de 0,61% à 146,70 yens. " Le mouvement de la nuit dernière de la paire dollar-yen au-dessus du niveau de 146 yens indique que les autorités japonaises ne sont pas préoccupées par la défense de certains niveaux ", explique MUFG. Le spécialiste souligne que le rythme de recul du yen est plus important aux yeux de la BoJ.

Or, la baisse de la devise japonaise a été plus graduelle ces dernières semaines, ce qui est plus tolérable pour les autorités japonaises.

" Si le rythme de repli du yen devait s'accélérer, nous nous attendons à ce que les autorités japonaises interviennent rapidement sur le marché pour soutenir le yen ", prévient MUFG.

" Ce n'est probablement qu'une question de temps avant que la BoJ n'intervienne à nouveau sur le marché, car il est peu probable qu'elle admette soudainement qu'une stratégie 'à contre-courant' a peu de chances de réussir " a pour sa part commenté Commerzbank.

La devise japonaise souffre en effet de la politique monétaire toujours accommodante de Tokyo alors que celle de la Fed et des principales Banques centrales mondiales est de plus en plus restrictive.