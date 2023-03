Le dollar débute la semaine en repli

Selon Commerzbank, le signal décisif n'est pas la fréquence quotidienne des opérations, mais le message implicite envoyé par la Fed et d'autres banques centrales selon lequel il n'y a pas lieu de s'inquiéter de la liquidité en dollars dans le système financier en dehors des États-Unis. Pour le cambiste, une telle mesure est traditionnellement négative pour le billet vert.

Ces opérations quotidiennes débuteront le lundi 20 mars 2023 et se poursuivront au moins jusqu'à la fin du mois d'avril.

(AOF) - La Banque du Canada, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon, la Banque centrale européenne, la Réserve fédérale et la Banque nationale suisse ont dévoilé dimanche une action coordonnée visant à améliorer la fourniture de liquidités par le biais des accords permanents de swap de liquidités en dollars. Les Banques centrales qui proposent actuellement des opérations en dollars ont accepté d'augmenter la fréquence des opérations d'une durée de 7 jours d'une fois par semaine à une fois par jour.

