Le dollar de retour au-dessus de 150 yens après la réunion de la Banque du Japon

(AOF) - Première décision de politique monétaire d’une Banque centrale cette semaine, la Banque du Japon (BoJ) a été jugée trop timorée dans l’assouplissement de sa politique de contrôle de la courbe des taux. Elle a conservé son objectif de taux d’intérêt à court terme à -0,1%. Le taux de 1% pour le rendement de l’emprunt d’Etat à 10 ans n'est en revanche plus considéré que comme une "référence", et la BoJ a l'intention de mener avec agilité des opérations de marché en dessous et au-dessus de 1%. Cela signifie que la BoJ autorisera désormais le rendement de l’emprunt d’Etat à 10 ans à dépasser 1%.

"Dans un contexte d'incertitudes extrêmement élevées entourant les économies et les marchés financiers nationaux et internationaux, il convient que la Banque accroisse la flexibilité dans la conduite du contrôle de la courbe des rendements", a expliqué la BoJ.

Elle a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'inflation de base, une mesure qui exclut les aliments frais, atteigne 2,8 % au cours des exercices fiscaux se terminant en mars 2024 et mars 2025.

Sur le marché des changes, le dollar gagne 1,04% à 150,666 yens.

"La réaction négative initiale du yen souligne que l'ajustement de la politique monétaire au cours de la nuit a déçu les attentes d'un changement plus important. Avant la réunion d'aujourd'hui, il existait des spéculations sur un relèvement du plafond du rendement du JGB à 10 ans de 50 points de base, par exemple, jusqu'à 1,50 %" a commenté MUFG.

Pour Commerzbank, "la Banque du Japon est restée fidèle à sa ligne de conduite consistant à ne pas fournir beaucoup de clarté dans ses décisions, avec une communication plutôt confuse concernant le contrôle de la courbe des taux".

MUFG précise que la première hausse des taux de la BoJ est actuellement prévue par le marché pour le début de l'année prochaine. L'économiste ajoute que le seul commentaire suggérant un petit pas vers la normalisation de la politique a été celui du gouverneur Ueda, qui a déclaré que "la certitude d'atteindre l'objectif de prix augmente un peu".