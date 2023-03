Le dollar de plus en plus affaibli par le virage annoncé de la Fed

Le dollar reculait jeudi face à la plupart des devises majeures, de plus en plus clairement privé du soutien de la banque centrale américaine (Fed), dont les cambistes attendent une inflexion imminente en matière de politique monétaire.

Vers 19H55 GMT, le billet vert lâchait 0,56% face à la monnaie unique, à 1,0906 dollar pour un euro. Plus tôt, il a frôlé un plus bas de deux mois, à 1,0926 dollar.

"La diminution des craintes relatives aux banques a replacé le dollar en position défensive", a observé, dans une note, Joe Manimbo, analyste de Convera. Les investisseurs boudent le "greenback" (l'un des surnoms du dollar) "et s'aventurent dans des eaux plus risquées", a-t-il ajouté.

Pour autant, les effets de la crise bancaire continuent de se faire sentir sur les anticipations de trajectoire monétaire de la Fed, a souligné Bipan Rai, analyste de CIBC Capital Markets.

Les opérateurs accordent une probabilité d'environ 50% à l'hypothèse d'une dernière hausse du taux directeur lors de la prochaine réunion du Comité de politique monétaire (FOMC), début mai, mais ils tablent sur au moins deux baisses par la suite d'ici fin 2023.

Il y a un mois, avant le début des soubresauts du système bancaire, la tendance des prévisions était à une série de hausses supplémentaires d'ici l'été avant un statu quo jusqu'en 2024, sans baisse.

Les membres de la Fed "réalisent qu'ils n'ont pas à en faire autant que dans d'autres régions, comme la zone euro", a expliqué Bipan Rai. "Ils pourraient donc être plus proches (qu'elles) de la fin de leur cycle de resserrement monétaire, ce qui met le dollar sous pression."

Par ailleurs, le fait que la Réserve fédérale ait prêté des centaines de milliards de dollars supplémentaires aux banques américaines ces dernières semaines pour contenir le séisme bancaire a augmenté la quantité de monnaie en circulation, ce qui est défavorable au dollar, a rappelé l'analyste.

Et à l'approche de l'été, selon Bipan Rai,les investisseurs se préoccupent de plus en plus d'un blocage potentiel au Congrès sur la question de la dette des Etats-Unis, qui pourrait rapprocher le pays d'un défaut de paiement, une perspective empoisonnée pour le billet vert.

