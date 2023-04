Le dollar chute, les banques américaines inquiètent, l'impasse sur la dette aussi

Le dollar a été pris pour cible mercredi, fragilisé par le regain de tensions dans le secteur bancaire et la crise autour du plafond de la dette américaine, sur fond de mouvements financiers de fin de mois.

Vers 20H00 GMT, le billet vert lâchait 0,58% face à la monnaie unique européenne, à 1,1035 dollar pour un euro. Plus tôt, il est descendu jusqu'à 1,1095 dollar, une première depuis près de 13 mois.

Le "greenback", l'un des surnoms du dollar, a aussi plongé jusqu'à 0,8852 dollar pour un franc suisse, son plus bas niveau depuis 27 mois.

"Le dollar a rétrocédé tous les gains de la veille, acquis dans un mouvement d'aversion au risque", a relevé, dans une note, Joe Manimbo, de Convera.

Les tracas de l'établissement bancaire régional américain First Republic, en grandes difficultés à Wall Street, ont ravivé l'agitation autour du secteur bancaire des Etats-Unis, qui semblait depuis plusieurs semaines en voie d'apaisement.

Au fil des semaines, et malgré le rachat en urgence en Europe de Credit Suisse, la crise bancaire apparaît de plus en plus comme relativement circonscrite aux Etats-Unis, ce qui joue contre le dollar et préoccupe les investisseurs quant à son impact sur l'économie américaine.

Susannah Streeter, analyste d'Hargreaves Lansdown, a relevé les résultats de bonne tenue de la banque britannique Standard Chartered, publiés mercredi, qu'elle a qualifiés de "courant d'air frais" dans le contexte actuel.

Autre situation spécifique aux Etats-Unis: l'impasse politique actuelle sur le dossier du plafond de la dette.

Le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, tente de rallier ses troupes pour obtenir un vote sur sa proposition de loi qui prévoit un encadrement strict des dépenses publiques en échange d'un relèvement du plafond de la dette.

Cette proposition de loi n'a aucune chance d'être adoptée, en l'état, par le Sénat ou promulguée par le président américain démocrate Joe Biden, qui a encore redit mercredi que le principe d'un relèvement du plafond de la dette était "non négociable".

"Le fait qu'on ne sache pas quand se situe l'échéance rend les marchés nerveux", selon Brad Bechtel, de Jefferies, certains économistes évoquant désormais le risque d'un défaut de paiement des Etats-Unis dès début juin, alors que le consensus tablait jusqu'ici sur fin juillet, voire début août.

Le coût de l'assurance contre un défaut de paiement des Etats-Unis a de nouveau grimpé, mercredi, au plus haut depuis fin juillet 2011, soit au plus fort de la première grande bataille entre démocrates et républicains sur le plafond de la dette.

