Le dollar chute de ses sommets, l'euro au plus haut en trois semaines

Le dollar corrigeait brusquement vendredi et s'éloignait de ses récents sommets face aux autres grandes devises après une hausse des taux en zone euro, des mesures de soutien aux ménages au Royaume-Uni et une inquiétude gouvernementale sur le yen au Japon.

Vers 09H10 GMT (11H10 à Paris), l'euro gagnait 0,91% à 1,0089 dollar, après avoir brièvement repassé le cap de 1,01 dollar pour la première fois depuis le 18 août.

Après l'annonce d'une hausse record de 75 points des taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE), l'euro s'était dans un premier temps replié face à un billet vert en pleine forme.

Mais le dollar fait désormais face "au retour de la concurrence", note Guillaume Dejean, analyste chez Western Union.

Outre la décision de la BCE, au Japon, le gouvernement semble de plus en plus inquiet de la fonte du yen, et le Premier ministre Fumio Kishida a rencontré le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ) Haruhiko Kuroda, rapporte la presse financière.

"Cela peut envoyer le signal aux marchés que la BoJ est sous pression pour resserrer sa politique monétaire alors que sa réunion du 22 septembre approche", commente Lee Hardman, analyste chez MUFG.

Le yen grimpait de 1,41% à 142,11 yens pour un dollar.

Côté britannique, la quatrième devise la plus échangée a profité de l'annonce du plan de la nouvelle Première ministre Liz Truss pour soutenir l'économie face à la crise énergétique.

La livre montait de 0,95% à 1,1614 dollar.

Reste à savoir si le renforcement du dollar de ces derniers mois peut continuer, et malgré le niveau élevé du billet vert, peu d'analystes sont prêts à parier sur un changement durable de tendance.

"L'inflation reste élevée aux Etats-Unis, le marché du travail y est robuste, même trop robuste, les perspectives à moyen terme de l'économie sont meilleures aux Etats-Unis qu'en Europe ou au Royaume-Uni, et les périodes de crises mondiales sont en général favorables au dollar", énumère Ipek Ozkardeskaya, analyste chez SwissQuote, pour justifier l'attractivité de la devise.

----------------------------------

09H10 GMT 21H00 GMT

js/emb/as