Le dollar chute après le ralentissement de l'inflation US

(AOF) - Le dollar plonge ce jeudi après l'annonce d'un ralentissement de l'inflation américaine en octobre : l'indice ayant augmenté à 7,7% sur un an contre 8,2% en septembre et 8,3% en août, tombant à son plus bas niveau depuis janvier 2022. Dans l'après-midi, la monnaie américaine perdait 2,31% à 1,1627 dollar pour une livre. Elle était en recul de 1,94% à 143,67 yens pour un dollar et en repli de 1,27% à 1,0140 dollar pour un euro.