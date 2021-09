Le dollar canadien se reprend face à l'euro

(AOF) - Le "loonie" récupère 0,24% face à la monnaie unique européenne, un euro s'échangeant ce soir contre 1,4943 dollar canadien. La devise du pays de l'érable grimpe en raison des poussées inflationnistes, puisque les prix à la consommation y ont grimpé de 4,1% en août en rythme annuel, a révélé Statistique Canada, en raison principalement de la hausse des prix des carburants. Il s'agit de la plus forte progression de l'inflation depuis 2003.

