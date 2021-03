Le dollar canadien s'effrite après le rendez-vous de la Banque du Canada

Pour renforcer cet engagement et garder les taux d'intérêt bas sur toute la courbe de rendement, la Banque poursuivra son programme d'assouplissement quantitatif jusqu'à ce que la reprise soit bien amorcée. À mesure que sa confiance à l'égard de la vigueur de la reprise continuera d'augmenter, la Banque du Canada ajustera le rythme des achats nets d'obligations du gouvernement du Canada au besoin.

Sur le plan macroéconomique, l'institution s'attend maintenant à ce que la croissance du PIB au premier trimestre de 2021 soit positive, et non pas négative comme dans la projection de janvier. Même si les perspectives économiques se sont améliorées, la Banque du Canada juge que la reprise doit continuer d'être appuyée par des mesures de politique monétaire exceptionnelles.

(AOF) - En fin d'après-midi, le dollar canadien s'effrite de 0,10% à 0,7903 dollar américain. La Banque du Canada a annoncé un peu plus tôt qu'elle maintenait le taux cible du financement à un jour à 0,25%. En parallèle, le taux officiel d'escompte demeure à 0,5 % et le taux de rémunération des dépôts à 0,25%. Ce statu quo était anticipé par les économistes. En parallèle, l'institution poursuit également son programme d'assouplissement quantitatif, à raison d'au moins 4 milliards de dollars par semaine.

