Le dollar canadien profite du statu quo sur les taux

(AOF) - Vendredi soir, le dollar canadien affichait un gain hebdomadaire de 0,3 % à 0,7546 dollar américain, soit son plus haut niveau depuis un mois, soutenu par le statu quo de la Banque du Canada. La banque centrale a maintenu mercredi son principal taux directeur à 1,75 % dans le sillage de prévisions plus optimistes. L'institution distingue des signes d'une stabilisation de l'économie mondiale malgré l'incertitude liée aux conflits commerciaux. Selon elle, la croissance mondiale pourrait légèrement se raffermir au cours des deux prochaines années.

