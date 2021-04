Le dollar canadien jaillit, la Banque du Canada en route vers la normalisation de sa politique

Selon la plus récente projection de la Banque, cela devrait se produire au cours de la deuxième moitié de 2022. Auparavant, l'institution estimait que cela se produirait au cours de l'année 2023.

La Banque du Canada prévoit désormais une croissance du PIB réel de 6,5 % en 2021, qui ralentira ensuite pour avoisiner 3,75 % en 2022 et 3,25 % en 2023.

(AOF) - Evoluant en légère baisse en milieu d'après-midi, le dollar canadien est repassé dans le vert avec célérité suite au rendez-vous de la Banque du Canada. Vers 17h10, le « loonie » gagne ainsi 1,07 % à 0,8014 dollar américain. Si la banque centrale a maintenu son taux cible du financement à un jour à 0,25%, elle a en revanche revu à la baisse son programme d'assouplissement quantitatif : 3 milliards de dollars par semaine contre "au moins 4 milliards auparavant". Cela reflète la résilience bien plus forte que prévu de l'économie canadienne.

