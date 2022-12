Le dollar canadien en léger repli avant la décision de la Banque du Canada

17 des 33 spécialistes interrogés par Bloomberg anticipent un tel scénario et le reste, un resserrement de 50 points de base.

(AOF) - « La seule devise du G10 qui a enregistré une performance encore plus mauvaise que le dollar américain récemment est le dollar canadien », fait remarquer MUFG. Aujourd’hui, le loonie perd 0,37% à 0,7398 dollar. La Banque du Canada fera connaître mercredi sa décision de politique monétaire. Elle a déjà commencé à réduire son rythme de hausse de ses taux directeurs, les rehaussant de 75 points de base en septembre puis de 50 points de base en octobre. Une courte majorité anticipe une hausse de 25 points de base cette semaine.

