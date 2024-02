Le dollar canadien en baisse après une inflation inférieure aux attentes

"La désinflation au Canada semble être au point mort" écrivait Commerzbank dans une note publiée ce matin alors que l'inflation a continué de reculer dans le reste du monde. Il rappelle que la Banque du Canada a "étonnamment" augmenté son taux directeur à 5 % en juin et juillet 2023, "ce qui signifie que le taux d'intérêt réel est désormais clairement positif".

(AOF) - Le dollar canadien affiche une baisse de 0,26% contre le dollar américain vers 17 heures à 0,74 dollar américain après des chiffres de l’inflation inférieurs aux attentes. L’indice des prix à la consommation canadien était stable sur le mois de janvier alors qu’il était attendu en hausse de 0,4%, après une baisse de 0,3% en décembre. Sur un an, l’inflation a atteint 2,9% au lieu des 3,3% attendus.

