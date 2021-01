Le dollar canadien bien orienté après le rendez-vous de la Banque du Canada

(AOF) - Déjà bien orienté dans l'après-midi, le dollar canadien a accéléré sa progression face au dollar américain dans le sillage du grand rendez-vous de la Banque du Canada. Vers 17h15, la devise canadienne progresse ainsi de 0,76% à 0,7912 dollar américain. Cette évolution n'est pas liée à la décision de politique monétaire. En effet, la Banque du Canada a maintenu (sans surprise) le taux cible du financement à un jour à 0,25%, le taux officiel d'escompte à 0,5 % et le taux de rémunération des dépôts à 0,25%.

La hausse de la devise canadienne est à chercher du côté des perspectives économiques dévoilées par la Banque du Canada, qui sont maintenant plus encourageantes et plus sûres que celle dévoilées en octobre dernier, grâce aux vaccins disponibles plus tôt que prévu et aux importantes mesures de relance qui sont en place.

Après une baisse de 5,5 % du PIB réel en 2020, la Banque prévoit que l'économie croîtra de 4 % en 2021, de près de 5 % en 2022 et d'environ 2,5 % en 2023.

Des indications qui aliment les anticipations d'une future hausse des taux plus tôt que prévu.

Ceci étant, pour l'heure, la Banque du Canada a répété qu'elle maintiendra le taux directeur à sa valeur plancher jusqu'à ce que les capacités excédentaires dans l'économie se résorbent, de sorte que la cible d'inflation de 2 % soit atteinte de manière durable. Selon sa projection, cela ne se produira qu'au cours de 2023.

Enfin, la Banque du Canada souligne que l'incertitude demeure élevée à court terme en raison de la propagation de la pandémie de Covid-19.