Le dollar bien orienté après l'inflation américaine

(AOF) - Sur le marché des changes, vers 16h30, la devise américaine grappillait 0,10% à 0,9162 euro après la publication des données sur l'inflation outre-Atlantique et avant la prochaine réunion de la Fed, les 19 et 20 mars prochains. L'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 3,2% en février en rythme annuel, contre un consensus et un mois de janvier de 3,1%. La progression en rythme mensuel est de 0,4% en ligne avec les prévisions après une progression de 0,3% en janvier. L'inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 3,8% en rythme annuel, contre 3,7% de consensus.

En rythme mensuel, elle progresse de 0,4% contre un consensus de 0,3%.

"Si l'économie évolue comme prévu, il sera probablement approprié de commencer à assouplir la politique monétaire à un moment donné cette année", a déclaré semaine dernière le président de la Fed, Jerome Powell, devant le Congrès.

Pour Florian Ielpo, responsable de la recherche macroéconomique chez Lombard Odier Investment, les prix à la consommation sont ressortis plus élevés que prévu.

"Ce qu'il faut retenir de ce rapport, c'est que la désinflation se poursuit. Elle ne se produit pas aussi facilement que les investisseurs le souhaiteraient, mais l'inflation actuelle est nettement inférieure à celle d'il y a un an et il est peu probable que ce chiffre fasse dérailler le plan de la Fed", poursuit l'économiste.