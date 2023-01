Le dollar bien orienté après des statistiques positives

Les Etats-Unis ont par ailleurs enregistré un déficit commercial de 61,50 milliards de dollars en novembre, bien plus faible que prévu : 73 milliards de dollars. Il avait atteint 77,80 milliards de dollars en octobre.

(AOF) - Les données positives aux Etat-Unis publiées ce jour sur les créations d'emplois du secteur privé et sur le déficit commercial profitent au dollar. La devise américaine gagnait en début d'après-midi 1 % à 1,1935 dollar pour une livre et 0,30 % à 1,0571 dollar pour un euro. 235 000 postes ont ainsi été créés dans le secteur privé aux Etats-Unis en décembre, selon l'enquête ADP. 150 000 créations étaient attendues, selon le consensus, après 127 000 en novembre.

