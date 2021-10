Le dollar baisse malgré l'accélération de l'inflation américaine

(AOF) - Le billet vert perd du terrain face à l'euro malgré l'accélération de l'inflation américaine au mois de septembre. Vers 17h, la devise européenne gagnait en effet 0,36% à 1,1573 dollar. Les investisseurs ne sont pas étonnés de cette nouvelle hausse des prix aux Etats-Unis. Surtout le repli du dollar confirme que les marchés ont déjà anticipé le durcissement prochain de la politique monétaire de la Fed. Plus précisément, ils anticipent une action très limitée de la banque centrale, cette dernière ayant multiplié ces dernières semaines des messages assurant que cette inflation était transitoire.

