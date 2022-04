Le dollar australien reprend son souffle après la RBA

(AOF) - La devise australienne cède 0,5% face au billet vert, à 1,327 dollar australien par dollar américain, après avoir gagné 1,3% lors des trois séances précédentes. La devise est pénalisée par la vigueur du dollar liée à la perspective d'un resserrement monétaire plus rapide que prévu de la Fed. Signe que les grandes banques centrales s'inquiètent de la persistance de l'inflation, la Banque de réserve d'Australie ou RBA, ne se dit plus "patiente" concernant sa propre politique monétaire. Elle pourrait donc relever ses taux à l'issue de sa prochaine réunion. Actuellement, le taux est stable à 0,1%.

