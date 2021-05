Le dollar australien mal orienté après la présentation du budget

(AOF) - Le dollar australien recule de 1,26% à 0,7744 dollar américain, en fin d'après midi, suite à la présentation du budget fédéral sur la période 2021-2022. Bien que comportant des dépenses supplémentaires de grande ampleur (pour traverser la crise du Covid, mais également pour des raisons électorales), Commerzbank souligne que ces mesures de relance sont jugées largement insuffisantes pour convaincre la Reserve Bank of Australia (RBA) de mettre fin prématurément à sa politique monétaire ultra accommodante.

