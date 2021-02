Le dollar australien gagne toujours 4,5% face à la devise américaine sur trois mois

(AOF) - Le dollar australien a touché un plus haut de 3 ans jeudi en séance à 0,8006 dollar américain, avant de nettement refluer par la suite. Cette percée éphémère de « l'Aussie » a été nourrie par la hausse du prix des matières premières, le rebond des économies asiatiques avec lesquelles l'Australie commerce et le lancement par le gouvernement australien de la campagne de vaccination anti-Covid. Malgré le net repli du jour, le dollar australien gagne toujours plus de 1 % face à la devise américaine sur un mois; il s'adjuge 4,5% sur trois mois.