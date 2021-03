Le dollar australien en légère hausse après le rendez-vous de la RBA

(AOF) - La Banque de Réserve d'Australie (RBA) a laissé mardi inchangé son principal taux directeur. Il demeure ainsi fixé à 0,10 %, soit son plus bas historique. Commerzbank estime que l'institution a fait ce qu'il fallait. Depuis plusieurs jours, la RBA s'est déjà montrée suffisamment décisive en achetant massivement des obligations, pour freiner la progression du dollar australien. Ce dernier a atteint un plus haut de 3 ans jeudi dernier, en séance, à 0,8006 dollar américain. Au final, la RBA ne prévoit pas de relever ses taux avant 2024 au plus tôt.

En fin d'après-midi, le dollar australien gagne 0,49% à 0,7810 dollar américain. Sur cinq jours, la devise australienne cède 1,29%.