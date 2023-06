Le dollar australien en hausse : la Banque centrale surprend en resserrant sa politique monétaire

De plus, le conseil de la Banque centrale australienne " reste déterminé à ramener l'inflation à son niveau cible et fera le nécessaire pour y parvenir ".

La Banque de réserve d'Australie n'en a sans doute pas fini avec les hausses de taux. " Un nouveau resserrement de la politique monétaire pourrait être nécessaire pour que l'inflation revienne à son niveau cible dans un délai raisonnable, mais cela dépendra de l'évolution de l'économie et de l'inflation ", a également déclaré Philip Lowe.

(AOF) - La devise australienne gagne 0,70% à 0,6664 dollar américain, soutenu par la décision de la Banque de réserve d'Australie d'augmenter son taux directeur de 25 points de base à 4,10%. Les économistes s'attendaient à ce qu'elle fasse une pause dans son cycle de resserrement de sa politique monétaire. " Des données récentes indiquent que les risques de hausse des perspectives d'inflation se sont accrus et le Conseil a réagi en conséquence " a expliqué le gouverneur, Philip Lowe.

