Le dollar australien en hausse avant la RBA

(AOF) - La devise australienne gagne 0,74% à 1,325 dollar australien pour un dollar américain dans l'attente des conclusions de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale du pays, demain. La Reserve Bank of Australia (RBA) ne devrait pas relever ses taux avant le mois de juin, bien que l'inflation continue à rester au-delà de leur objectif, estime Vincent Boy, Analyste marchés chez IG France. Le marché écoutera en revanche les perspectives quant au resserrement monétaire à venir, ajoute le professionnel.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.