Le dollar australien en berne : l'objectif de croissance chinoise déçoit

(AOF) - La devise australienne perd 0,89% à 0,6306 euro après l'annonce d'une prévision plus faible que prévu pour la croissance en Chine cette année. Le PIB est attendu en progression d'environ 5%, à comparer avec un consensus d'une augmentation de 6%. La Chine avait enregistré une croissance de seulement 3% l'année dernière en raison de sa politique " zero-covid ". Le dollar australien recule aujourd'hui car " Down Under " est fortement dépendante de l'économie chinoise.

" La faiblesse du dollar australien pourrait même refléter des ventes en prévision de la réunion de la Banque d'Australie (RBA) demain. Les participants au marché surveilleront de près si la RBA adopte une ' forward guidance ' moins ' hawkish ' après la récente série de données économiques plus faibles que prévu en provenance d'Australie. Une hausse de 25 points de base est attendue demain.