Le dollar australien chute : fin de partie pour la Banque de réserve d'Australie ?

(AOF) - La devise australienne perd 1,24% à 0,6378 dollar américain en raison des inquiétudes à propos de la croissance chinoise et du statu quo de la Banque de réserve d'Australie. Cette dernière a maintenu inchangé son principal taux directeur pour la troisième mois consécutif à 4,10%. " Les données récentes sont compatibles avec un retour de l'inflation dans la fourchette cible de 2 à 3 % à l'horizon de la prévision et avec la poursuite de la croissance de la production et de l'emploi ", a commenté son gouverneur, Philip Lowe.

Pour autant, il a averti qu'un " nouveau resserrement de la politique monétaire pourrait s'avérer nécessaire pour que l'inflation revienne à son niveau cible dans un délai raisonnable, mais cela continuera à dépendre des données ".

Réagissant à cette décision, MUFG juge que " la décision de maintenir une nouvelle fois les taux inchangés a renforcé les attentes du marché selon lesquelles la RBA a atteint la fin de son cycle de hausse des taux ".

Le dollar australien a également été pénalisé par les mauvaises nouvelles en provenance de Chine. La santé de l'économie chinoise, dont l'Australie est fortement dépendante, continue d'inquiéter. Publié ce matin, l'indice des directeurs d'achat pour les services (Caixin) a reculé plus que prévu à 51,8 en août. Il était attendu à 53,6 après 54,1 en juillet. Ce secteur affiche sa croissance la plus faible depuis janvier.

Selon Commerzbank, la principale question qui se posera à Banque de réserve d'Australie (RBA) au cours des prochains mois sera probablement celle de l'évolution de l'économie chinoise. " Si les inquiétudes concernant ses perspectives s'intensifient, le marché pourrait parier de plus en plus sur des baisses de taux de la part de la RBA, même si l'inflation ne diminue pas davantage ", prévient le cambiste.